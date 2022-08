Investigação SÁBADO. Burla em clínicas dentárias

Há famílias desesperadas e endividadas com o encerramento inesperado das clínicas dentárias LusoSmile. Ao todo são cinco clínicas que deixaram sem tratamento centenas de pessoas que a Investigação SÁBADO foi encontrar de Norte a Sul do País. Segundo os lesados, as clínicas exigiam que os utentes contraíssem créditos cujos tratamentos nunca se chegaram a realizar. Os contratos feitos em tempo recorde, eram redigidos na própria clínica, que decidia com que bancos eram feitos os empréstimos. Os utentes limitavam-se a assinar de cruz.





O maior número de lesados, concentra-se na zona das Caldas da Rainha, onde até há pouco tempo funcionou a sede da cadeia de clínicas dentárias LusoSmile.Foi aqui que encontrámos verdadeiros dramas humanos. Casos de pessoas que praticamente não conseguem comer porque não chegaram a concluir os tratamentos.