O inquérito do Ministério Público aos maiores devedores da Caixa-Geral de Depósitos (CGD) foi aberto em 2016 mas continua sem qualquer arguido constituído, segundo informação avançada ao Correio da Manhã pelo MP. Em causa estão suspeitas de gestão danosa na atribuição de financiamentos. A lista com os 100 maiores devedores do bnco estatatl, com créditos em incumprimento cujo valor aproximado ascende aos 2,5 mil milhões de euros, é considerada fulcral para a investigação.Questionada pelo Correio da Manhã, a Procuradoria-Geral da República adiantou que "o inquérito em que se investigam factos relacionados com a CGD encontra-se em investigação e que "não tem arguidos constituídos".