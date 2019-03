O alerta chegou pelas 23h50. Foram mobilizados para o local 23 operacionais de 12 veículos de sete corpos de bombeiros da região. Numa primeira avaliação, foram identificadas 16 pessoas como tendo sofrido a intoxicação alimentar, mas duas delas não quiseram ir ao hospital.



O CM tentou contactar a empresa esta quinta-feira, mas não obteve resposta. A Visteon é uma multinacional que fabrica componente eletrónicos para automóveis.

Uma intoxicação alimentar levou esta quinta-feira à hospitalização de 14 pessoas que trabalham na empresa Visteon, em Palmela.Ao que o Correio da Manhã apurou, as queixas surgiram depois do jantar, quando os funcionários do turno da noite começaram a sentir os sintomas da contaminação.