Oito pessoas sofreram, este domingo, uma intoxicação alimentar no restaurante de um parque aquático de Pombal , disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.Segundo a mesma fonte, os intoxicados são feridos considerados ligeiros e foram transportados para uma unidade de saúde.O alerta foi dado às 18h50, tendo sido mobilizados para o local meios dos Bombeiros Voluntários de Pombal e duas ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) do INEM de Avelar (Ansião) e Pontão.