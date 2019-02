Um homem foi detido na sequência da ação policial.

Uma intervenção da PSP na Quinta do Loureiro, em Alcântara, acabou esta tarde ao tiro. Tratava-se de uma ação da Divisão de Investigação Criminal de Lisboa com o objetivo de proceder à identificação de um suspeito de furtos e tráfico de droga, pelas 15h00.



No entanto, outros moradores tentaram travar essa ação, ameaçando a PSP. Os agentes ficaram rodeados e no meio da confusão um deles efetuou vários disparos para o ar.



No final, um homem acabou detido.