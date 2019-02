O Ministério Público mandou apreender a carta da viúva do triatleta assassinado Luís Grilo por acreditar que pode conter provas para a investigação.

O estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária (PJ) onde está detida Rosa Grilo intercetou uma nova carta desta para António Joaquim. A missiva não tinha remetente e a cadeia suspeitou que tivesse sido escrita a pedido de Rosa Grilo. O Ministério Público viu a carta e mandou apreendê-la por considerá-la relevante e por entender que efetivamente havia suspeitas de que a mesma tivesse sido escrita a mando da mulher do triatleta assassinado Luís Grilo.



O Ministério Público considera que as cartas entre Rosa e António podem conter provas ou abrir novas linhas de investigação.



Rosa Grilo está em prisão preventiva por suspeita de estar envolvida no assassinato do marido.



Saiba mais em Correio da Manhã