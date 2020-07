Iniciativa Liberal quer travar Centeno nos tribunais

João Cotrim Figueiredo anunciou que a Iniciativa Liberal vai apresentar uma providência cautelar para impedir a nomeação de Mário Centeno para o Banco de Portugal. O anúncio foi feito ainda durante a audição de Centeno no Parlamento.

"Quando o processo aqui não funciona, tem recurso nos tribunais. Penso que esse direito ainda me assiste", disse perante a reação de espanto que se gerou na sala da audição.

"É o último dos recursos", disse à SÁBADO fonte oficial da Iniciativa Liberal, explicando que a argumentação jurídica assentará não só sobre o facto de haver um "processo legislativo que está a decorrer" – relativo à proposta do PAN sobre as incompatibilidades – como na argumentação de que a atual lei já suscita a questão da idoneidade e das incompatibilidades.

O texto da ação ainda "está a ser finalizado", mas a Iniciativa Liberal conta entrega-lo em breve em tribunal, explicando que a ideia de uma providência cautelar já estava a ser trabalhada antes da audição de Mário Centeno esta quarta-feira no Parlamento.

"Era uma possibilidade que tínhamos em cima da mesa", diz à SÁBADO mesma fonte.

Recorde-se que o PAN apresentou uma proposta para alterar o regime de incompatibilidades para o cargo de governador do Banco de Portugal, mas também para que o Parlamento passe a ter uma ação vinculativa na escolha para este cargo, que ainda não concluiu o seu curso no processo legislativo na Assembleia da República.

Com esse argumento, o CDS chegou a tentar adiar a audição de Mário Centeno, mas não contou com o apoio de PSD e BE, que já tinham dado indicação de serem favoráveis a partes do texto da proposta do PAN (o Bloco não vê incompatibilidade entre dois cargos públicos, como são o de ministro e o de governador, mas apoia a ideia de o Parlamento ter voz ativa no processo de nomeação).

Com a lei em vigor, a audição do candidato a governador do Banco de Portugal é obrigatória, mas não vinculativa.

Caso fosse vinculativa, a ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal teria sido chumbada esta quarta-feira no Parlamento por uma vasta maioria.

PSD, BE, PCP, CDS, PAN, Chega e Iniciativa Liberal deixaram claro que entendem que Centeno não reúne condições para ocupar o lugar para o qual foi proposto pelo Governo.