Covid-19: Detetados seis casos da variante indiana em Lisboa e Vale do Tejo

90% dos portugueses querem ser vacinados

Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, fez uma apresentação sobre a vacinação, as variantes genéticas do vírus e a mortalidade devido à covid-19.



Henrique Barros referiu que 90% da população quer ser vacinada, de acordo com inquérito, mesmo apesar das notícias relacionadas com a AstraZeneca. Quanto mais alta é a faixa etária, maior a vontade de ser vacinada, sendo o grupo com menos vontade de ser vacinada é o dos 40 aos 49 anos.



"Se alguém adoecer na região autónoma da Madeira tem menos probabilidade de morrer" em comparação com as outras regiões do país, informou também o especialista.