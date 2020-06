Já existem mais de 50 marcas de testes serológicos rápidos registadas no Infarmed, mas estas não tiveram qualquer validação ou autorização por parte da Autoridade do Medicamento. Segundo o Público, as autoridades de saúde apontam que os rápidos testes de imunidade à Covid-19 são os que estão a levantar "maiores preocupações" dada a "disseminação da sua comercialização" e vários especialistas alertam que estes podem dar uma falsa de sensação de segurança.





Ao jornal, o Infarmed indica que "não estão reunidas as condições" para que os testes serológicos possam ser realizados "de forma generalizada como método de diagnóstico", ressalvando que o "resultado isolado não pode excluir a possibilidade de infeção" pela Covid-19 e que a eficácia destes testes ainda está a ser "alvo de discussão". Os testes serológicos detetam a presença de respostas imunitárias do nosso corpo a um determinado vírus. No caso da Covid-19, eles identificam se o novo coronavírus já esteve ou não no nosso organismo, mas não referem se a pessoa continua ou não infetada, nem a carga viral a que está exposta - podendo errar no resultado de até 50% dos infetados. Os testes são baratos, os resultados conhecem-se em minutos, mas a sua sensibilidade pode levar a que pessoas infetadas sejam informadas de que nunca tiveram o vírus.