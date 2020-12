Covid-19: Índice de transmissão abaixo de 1 desde 20 de novembro

O índice de transmissão (Rt) da covid-19 em Portugal está abaixo de 1 desde 20 de novembro e há, atualmente, 498 surtos ativos no país, sendo que a incidência nos lares continua a ser elevada.Os valores do Rt e do número de surtos ativos no país foram transmitidos pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, durante uma reunião de avaliação das restrições impostas no contexto do Estado de Emergência, esta segunda-feira-feira, e citados por um comunicado do Ministério da Administração Interna.A reunião teve a participação de 18 secretários de Estado, além dos responsáveis das Forças e Serviços de Segurança, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e das Forças Armadas e nela foi feito "um balanço da implementação das medidas em vigor no âmbito do combate à pandemia covid-19″, entre as quais as restrições impostas aos proveninentes do Reino Unido. "Desde segunda até ao dia de Natal, está prevista a chegada a Portugal de um total de 158 voos do Reino Unido", refere a nota.O encontro serviu ainda para antecipar as medidas previstas para o Natal e Ano Novo, mais concretamente para o período entre 24 de dezembro e 7 de janeiroAs autoridades detiveram quatro pessoas entre 09 e 20 de dezembro por desobediência quanto ao confinamento obrigatório, emitiram 379 autos de contraordenação por incumprimento das regras e encerraram 40 estabelecimentos, anunciou hoje o Ministério da Administração Interna (MAI).

Na nota em que faz o balanço da reunião de segunda-feira da Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência, o MAI informa que entre 09 e 20 de dezembro foram ainda detidas outras duas pessoas por resistência ou coação sobre funcionário.

No comunicado, o MAI informa que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) deu conta do envio, em colaboração com a Direção-Geral da Saúde (DGS), de um novo aviso à população por SMS sobre a situação de risco relacionada com a pandemia da covid-19. Este SMS foi entregue a um total de 10,6 milhões de números ativos em Portugal.