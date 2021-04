As mais lidas

Incidência acima dos níveis da Páscoa e R(t) volta a aumentar. Veja o gráfico do desconfinamento

A incidência da covid-19 voltou a aumentar e Portugal tem agora os números que registava há duas semanas, antes da Páscoa. O índice de transmissibilidade nacional do novo coronavírus em Portugal subiu para 1,04, o seu valor mais alto desde 24 de janeiro, enquanto o número de novos casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias atingiu 70, o seu valor mais alto desde 29 de março.







Portugal Covid-19 - reabertura esplanadas Reuters

No boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral de Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) divulgado esta segunda-feira, os números nacionais sobem quase 5 casos por 100 mil habitantes desde sexta-feira, quando era de 65,7, enquanto o R sobe duas décimas - na sexta era de 1,02.

Os números relativos ao território continental também aumentaram, de 1,02 para 1,03 no que diz respeito ao R(t), e de 63,8 para 67,4 em relação ao valor médio de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.





No sábado, no relatório de monitorização de ambas as entidades, estimava-se que Portugal poderá atingir 120 novos casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes em dois ou mais meses.





Estes indicadores são os critérios definidos pelo Governo para a avaliação contínua do processo de desconfinamento iniciado em 15 de março.

Em 11 de março, na apresentação do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os "120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou sempre que o Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado pelo vírus - ultrapasse 1.