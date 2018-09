Incêndios: Fogo na Sertã foi dado como dominado às 15h49

O incêndio que deflagrou esta segunda-feira no concelho da Sertã foi dado como dominado às 15h49, mas no local ainda se mantêm diversos meios, entre os quais quatro aeronaves médias e pesadas, informou a Protecção Civil."O incêndio entrou em resolução às 15h49, mas no local ainda se encontram vários meios, entre os quais quatro aeronaves médias e pesadas", explicou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.O alerta para o incêndio foi dado às 11h18 e as chamas lavravam numa zona de mato junto às localidades de Vale da Corga e Barriga, mas não houve populações ou habitações em risco.