O incêndio que pelo quarto dia lavra em Monchique, no Algarve, voltou a agravar-se durante o dia de hoje e o quadro geral da operação é neste momento "muito complexo", admitiu um responsável da Protecção Civil."A situação infelizmente alterou-se, tínhamos uma situação mais favorável e registaram-se várias projecções, as quais tiveram um comportamento bastante violento", assumiu o segundo comandante operacional distrital da Protecção Civil de Faro, Abel Gomes.Segundo aquele responsável, os locais que oferecem maior preocupação são, neste momento, a zona da Fóia e o sítio da Cascalheira, ambos em Monchique, e a barragem de Odelouca, já no concelho de Silves.