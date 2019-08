Incêndio em Sintra em fase de resolução

O fogo que deflagrou hoje à tarde em Sintra, no distrito de Lisboa, já está em fase de resolução, mas ainda mobiliza perto de 100 operacionais, segundo a Proteção Civil.De acordo com as informações disponíveis na págna na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 18:05 o incêndio estava "em resolução", mobilizando a essa hora 95 operacionais e 31 viaturas.No combate ao fogo, que deflagrou pelas 16:15 na localidade de Raposeiras, no concelho de Sintra, numa zona de mato, chegaram a estar envolvidos dois meios aéreos.(notícia atualizada às 18h51)