O incêndio que lavra desde as 3h30 no Pinheiro da Bemposta obrigou à evacuação de uma casa isolada.

O incêndio que lavra desde as 3h30 no Pinheiro da Bemposta, em Oliveira de Azeméis, obrigou à evacuação de uma casa isolada e, pelas 117h40, mobilizava 423 operacionais e três meios aéreos. Segundo o site da Proteção Civil, estão no local 127 meios terrestres.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro afirmou à Lusa que, depois de o incêndio estar reduzido a uma frente ativa por volta das 10h00, ao início da tarde ocorreram reacendimentos e, por esta altura, está a ser combatido em quatro frentes. A mesma fonte atribuiu aos "ventos muitos fortes" que se fazem sentir na região o agravamento da situação.



Fernando Maciel, segundo-comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis, acrescentou que houve necessidade de evacuar uma habitação isolada, mas realçou que essa "não ardeu".



Já a fonte do CDOS referiu que o imóvel estava destinado "a lavoura, para guardar alfaias agrícolas".