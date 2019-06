Dominado incêndio que deflagrou no Fundão

Durante a tarde, o fogo, com uma frente ativa, lavrava entre as localidades de Pêro Viseu e Valverde, sendo que afetava apenas zona de mato e floresta.



Segundo o CDOS, às 18:00, deflagrou outro incêndio numa localidade vizinha, mas também esse encontra-se já dominado.

O incêndio que deflagrou este sábado ao início da tarde no Fundão foi dado como dominado, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.O incêndio, que começou hoje às 13:48, na localidade de Quinta da Esparrela, chegou a ter mais de 100 operacionais, apoiados por meios terrestres e aéreos, e foi dado como dominado ao final da tarde, disse à agência Lusa fonte do CDOS.