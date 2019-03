Chamas deflagraram na Rua Alexandre de Braga. Há ainda uma pessoa desaparecida, para além dos três feridos.

Pelo menos três pessoas ficaram feridas na sequência de um incêndio de dimensões consideráveis que consumiu, na manhã deste sábado, um prédio de três andares na rua de Alexandre Braga, em pleno centro da cidade do Porto. Há ainda uma pessoa dada como desaparecida.



As vítimas foram levadas para o Hospital de Santo António, no Porto, após terem sofrido uma inalação de fumos.



O alerta terá sido às 05h30 e no local estão cerca de 30 operacionais. Desconhecem-se para já as causas do incêndio.



Ao que o CM apurou, há cerca de uma semana ocorreu neste mesmo prédio um início de incêndio para o qual os bombeiros foram chamados. Os operacionais conseguiram evitar que as chamas deflagrassem de forma significativa.