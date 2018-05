Quatro meios aéreos atacam frente de fogo.

Um incêndio na Serra de Monchique, esta terça-feira, está a ser combatido por mais de 130 bombeiros apoiados por 44 veículos e quatro meios aéreos. O fogo, que deflagrou ao início da tarde na Ribeira das Canas, está a consumir uma zona de mato e de canavial.



De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o fogo, que deflagrou pelas 13h30, "tem uma frente ativa e está a consumir uma vasta área de mato e de canavial".



Trata-se de uma zona rural já fustigada pelos incêndios nos anos anteriores.



Um combate musculado evitou que as chamas se propagassem para uma área mais vasta.



As chamas estão já controladas mas não extintas.



Em atualização