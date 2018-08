Incêndio em Matosinhos ameaçou habitações e fábrica da Ramirez

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira na vila de Lavra, concelho de Matosinhos. O fogo ameaçou habitações e a fábrica de conservas de peixe Ramirez, segundo informações da TVI.Fonte dos bombeiros afirmou ao canal de televisão que existiram duas frentes activas, uma em direcção à fábrica e outra na linha de uma zona residencial.De acordo com informações da Protecção Civil, o incêndio teve início por volta das 13h10 desta quinta-feira e estiveram no local 33 operacionais e 11 meios terrestres. As chamas foram dominadas por volta das 16 horas e não há registo de feridos.