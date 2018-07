Dois mortos no incêndio em cobertura de prédio na Baixa de Lisboa

O incêndio deflagrou cerca das 02:00 de hoje no número 68 da Rua dos Correeiros, uma paralela à Rua da Prata.



A PSP indicou ainda que a Polícia Judiciária foi enviada ao local para investigar.



Anteriormente, os Sapadores de Bombeiros de Lisboa tinham dito à Lusa que às 06:00, o incêndio já estava em fase de rescaldo, não se tendo propagado aos prédios contíguos.



Àquela hora, no local estavam 30 operacionais, com o apoio de 10 viaturas.

Duas pessoas morreram esta sexta-feira no incêndio na cobertura de um prédio de cinco andares na rua dos Correeiros, na baixa de Lisboa, disse à Lusa uma fonte da PSP.A mesma fonte adiantou que os dois corpos, um homem de 60/70 anos e outra vítima por identificar, foram encontrados já no rescaldo do fogo pelos bombeiros.De acordo com a fonte da PSP, pelo menos seis pessoas tiveram de ser retiradas do edifício por precaução.