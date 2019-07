De acordo com o segundo comandante operacional da Proteção Civil, Abel Gomes, o alerta para o fogo foi recebido pelas 15:27, tendo sido destacados para o local vários meios para um "combate inicial musculado".



Segundo o responsável, o vento que se faz sentir na zona está a dificultar o combate às chamas.



Segundo a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, consultada pela Lusa cerca das 17:00, no combate ao incêndio estão envolvidos 151 operacionais, apoiados por 39 veículos e sete meios aéreos.

Um incêndio que deflagrou ao início da tarde de hoje numa zona de mato em Monte Clérigo, concelho de Aljezur (Algarve) está a lavrar com intensidade, "perto de alguns pontos sensíveis", nomeadamente edificações dispersas, disse fonte da Proteção Civil."O fogo está ativo e a arder com grande intensidade numa zona de mato, área onde existem alguns pontos sensíveis que nos preocupam, ou seja, edificações dispersas", disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.