O incêndio está ativo e tem três frentes ativas, não estando próximo de habitações.

Mais de 80 bombeiros e dois meios aéreos estão a combater um incêndio que está a lavrar hoje à tarde numa zona de mato no concelho de Barcelos, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.



Fonte do CDOS de Braga adiantou à Lusa que o incêndio está ativo e tem três frentes ativas, não estando próximo de habitações.



A mesma fonte indicou ainda que no combate às chamas estão 81 operacionais das corporações de bombeiros da zona oeste do distrito de Braga, da Força Especial de Bombeiro e do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR, apoiados por 25 veículos e dois meios aéreos.



De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), este incêndio em mato teve início às 13:26.



A ANPC registava às 15:30 um total de 25 incêndios rurais, que mobilizavam um total de 318 operacionais, 95 viaturas e seis meios aéreos.



Dos 25 fogos, cinco estavam ativos e os restantes em resolução e em conclusão.