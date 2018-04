Um autocarro com 25 crianças a bordo foi consumido pelas chamas esta sexta-feira de manhã em Soure, no distrito de Coimbra, perto do edifício das Finanças. O incêndio deflagrou no compartimento do motor e alcançou a parte interior do veículo.



Devido à rápida ação do motorista não há registo de feridos. O condutor apercebeu-se das chamas e retirou em segurança todas as crianças.



Ao que o CM conseguiu apurar, o veículo passou na vistoria o mês passado, sendo que não apresentava qualquer problema técnico.



No local estiveram 14 elementos dos Bombeiros Voluntários de Soure apoiados por cinco viaturas e a GNR.