Incêndio em Esposende corta A28 nos dois sentidos

Chamas encontram-se ativas numa zona de mato. Um meio aéreo já reforçou o combate ao fogo.

Um incêndio florestal em Curvos, concelho de Esposende, distrito de Braga, obrigou hoje ao corte da autoestrada A28, entre os nós de Esposende e Antas, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.



De acordo com a fonte do CDOS, a A28 (Porto-Viana) está cortada nos dois sentidos naquele zona desde cerca das 08h15 devido ao fumo.



O incêndio, que deflagrou cerca das 06h11, está a consumir uma zona de mato na freguesia de Palmeira de Faro e Curvos.



A combater as chamas estão 44 homens, auxiliados por 13 viaturas e um meio aéreo.