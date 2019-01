A auditoria que a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) anunciou que ia fazer às queixas de violência perpetrada pelas forças de segurança encontra-se "pendente" e a própria instituição não consegue prever quando é que será concluída. "A auditoria encontra-se pendente, não se prevendo, por ora, a data da sua conclusão", respondeu a IGAI

Em setembro de 2018, a inspetora-geral Margarida Blasco prometeu que faria uma auditoria até ao fim do ano para melhor entender o elevado número de queixas de violência policial. Em 2017, registaram-se 772 queixas contra os polícias, o que configurou o valor mais alto dos últimos quatro anos. Porém, ao todo foram aplicadas seis sanções.



Em entrevista ao Diário de Notícias em 2018, Blasco indicou que os objetivos da auditoria era "a procura, dentro dos limites da lei, de elementos que permitam uma atuação tendente a minimizar os problemas identificados". "Procurar surpreender a realidade na sua complexa fisionomia ontológica afigura-se essencial para trilhar soluções", acrescentou.



"Não se identifica um sentimento de impunidade, uma vez que são instaurados processos, nos quais são aplicadas sanções. O sistema funciona", sustentou a inspetora-geral.



Processos de natureza disciplinar aos polícias aumentam 63% em 2018

O número de processos de natureza disciplinar abertos pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) aos polícias aumentou 63% em 2018 face 2017, registando este procedimento o valor mais elevado dos últimos sete anos.



Dados provisórios da IGAI, a que agência Lusa teve acesso, revelam que aquele organismo que fiscaliza a atuação das forças de segurança instaurou 62 processos de natureza disciplinar aos polícias em 2018, mais 24 do que em 2017, quando foram abertos 38.



Os dados indicam também que os processos de natureza disciplinaram levantados essencialmente aos elementos da PSP e da GNR registaram o valor mais elevado dos últimos sete anos.



Com Lusa