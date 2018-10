Inspecção-Geral da Administração Interna defende que agentes actuaram em cenário de perigo iminente e com legítima defesa. Ivanice Carvalho da Costa morreu em Novembro de ano passado, baleada no bairro da Encarnação, em Lisboa.

A Inspecção-Geral da Administração Interna ilibou de responsabilidades os agentes envolvidos na morte de uma cidadã brasileira durante uma perseguição policial, considerando que os mesmos agiram em legítima defesa. Ivanice Carvalho da Costa foi atingida a tiro pela polícia na madrugada de 15 de Novembro de 2017, depois de a viatura em que seguia ter sido confundida com uma outra envolvida num assalto a uma caixa multibanco em Almada e que seguiu em fuga para Lisboa.



Segundo o relatório da IGAI, revelado pela Lusa, os sete polícias da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial (EIFP), da Divisão de Loures, "pensaram que o veículo em causa seria efectivamente" o automóvel onde estava o grupo que no referido assalto, "e que estaria de novo a tentar escapar", quando ignorou as ordens para parar e fez marcha-atrás aos "ziguezagues" para atropelar os agentes policiais. "Com recurso ao princípio in dubio pro reo (na dúvida, absolve-se), constatou-se que quando os agentes policiais efectuaram disparos pela parte da frente e lateral do veículo com as armas de fogo que lhe estavam distribuídas, estavam em situação de manifesto e iminente perigo para as suas integridades físicas e mesmo para as suas vidas, verificando-se assim uma situação de legítima defesa, pelo que tais disparos têm de ser tidos como justificados", refere o relatório da IGAI, nas suas conclusões, que propõe o arquivamento dos autos.



Por outro lado, de acordo com a TVI, o relatório da balística foi inconclusivo. Deste modo, não é possível saber qual dos agentes envolvidos na operação fez o disparo que matou a mulher.



A operação que terminou com a morte de Ivanice iniciou-se depois de um assalto a uma caixa de Multibanco no Pragal, Margem Sul. A mulher acabou por morrer por as autoridades terem confundido o carro em que seguia com aquele que estava no assalto. A brasileira seguia num carro em direcção ao trabalho, quando o condutor do carro em que seguia se recusou a obedecer a uma ordem de paragem no bairro da Encarnação. O homem não terá parado e terá, segundo os agentes, tentado avançar contra a patrulha, que terá começado a disparar "para se defender". Os seis agentes da PSP de Loures que dispararam contra o carro em fuga foram ouvidos pelo Ministério Público (MP) e constituídos arguidos. O autor do disparo arrisca uma acusação de homicídio por negligência.



Na altura, fonte da Polícia Judiciária não identificada e citada pelo jornal Expresso revelou que a bala que teria matado Ivanice fora disparada por um agente da PSP, já depois de o carro ter passado pelo mesmo - a bala teria entrado no pescoço vinda de trás e a prova seria um buraco nas costas do banco do Renault Mégane.



Segundo a mesma fonte, o carro foi atingido mais de 20 vezes na traseira, prova que contradiz os depoimentos iniciais dos agentes da PSP envolvidos que garantiram que o carro avançou contra a patrulha e esta "disparou de frente" para evitar que os agentes fossem atropelados.



O homem que conduzia a viatura em que estava a brasileira foi detido por condução sem habilitação legal, por desobediência ao sinal de paragem e por condução perigosa.