Um casal de cidadãos estrangeiros, que viajavam num cruzeiro a percorrer o circuito das Caraíbas, foi identificado e detido pela Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes em Lisboa. Sobre ambos, recaem fortes suspeitas da prática do crime de tráfico internacional de estupefacientes.

Esta acção, apoiada pela Polícia Marítima, resultou da "permanente cooperação" entre a PJ e as autoridades do Reino Unido, principalmente com a National Crime Agency, no domínio do combate ao tráfico ilícito de estupefacientes, indica um comunicado da PJ.



As detenções concretizaram-se breves momentos após a embarcação ter aportado no Terminal de Cruzeiros de Lisboa, e foram antecedidas por uma busca na cabine ocupada pelos suspeitos. No interior da mesma, foram localizadas quatro malas de viagem, que escondiam uma elevada quantidade de cocaína.

Aos suspeitos, de 70 e 72 anos, foi-lhes aplicada uma medida de coacção de prisão preventiva, depois de serem presentes a interrogatório.