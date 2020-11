Idosos com mais de 75 anos no fim das prioridades na vacina contra a covid-19

A comissão de especialistas nomeada pela Direção Geral da Saúde (DGS) já entregou uma proposta preliminar em que indica que os primeiros a ser vacinados contra a covid-19 em Portugal devem ser quem tem entre 50 e 75 anos e tem doenças graves, como insufiência cardíaca ou respiratória, os profissionais de saúde que prestam cuidados diretos e os funcionários e utentes de lares de idosos, avança o Público De fora deste primeiro grupo de vacinação estão os idosos com mais de 75 anos, como adiantou a SIC . Apesar de serem o grupo onde a mortalidade é maior, "nem as faramcêuticas, nem a Agência Europeia do Medicamento apresentaram evidência suficientes sobre a eficácia da vacina neste grupo etário". Por isso, ficam para já de fora do plano.O Público indica ainda que depois deste primeiro grupo prioritário seguem-se os elementos das forças de segurança e da proteção civil e as pessoas entre os 50 e 75 anos com doenças crónicas. Expresso refere ainda que esta proposta preliminar apresentada por Graça Freitas na reunião do Conselho Nacional de Saúde Pública, da semana passada, causou indignação. A diretora geral da Saúde terá indicado que os idosos com mais de 65 anos só devem ser vacinados depois de quatro grupos de primeira linha, incluindo pessoas saudáveis com idade menos avançada (o grupo dos 60 aos 64 anos). Alguns especialistas consideraram que os mais idosos como maior grupo de risco deveria ser incluido na primeira onda de vacinação.