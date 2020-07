O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ( SEF ) identificou 150 estrangeiros como potenciais vítimas dos crimes de tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal numa operação que está a decorrer hoje em Santarém, disse fonte do SEF à Lusa.Segundo a fonte, a operação, que perto das 10:00 estava ainda a decorrer, surge no âmbito de uma investigação que visa averiguar a situação de imigrantes asiáticos a trabalhar na agricultura na região de Santarém.Os inspetores do SEF estão a cumprir três mandados de detenção e outros 40 de busca domiciliária e apreensão de viaturas, acrescentou.