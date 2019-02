Despiste de camião na zona de Rio de Mouro causou dois feridos, um deles com gravidade. Via rápida está cortada em ambos os sentidos.

Um acidente no IC-19 durante a madrugada desta quinta-feira levou ao corte da via rápida que liga Lisboa a Sintra nos dois sentidos. De acordo com fonte oficial do Comando Distrital de Lisboa ao Correio da Manhã, o despiste de um camião na zona de Rio de Mouro ocorreu por volta das 4h50 e causou dois feridos, um deles com gravidade.



Os feridos são o condutor e passageiro de um camião da Câmara Municipal de Sintra. O passageiro, de 45 anos, está em estado grave e foi transportado para o Hospital Santa Maria. O condutor, com ferimentos ligeiros, foi conduzido até ao Hospital Amadora - Sintra. De acordo com o jornal, o acidente terá ocorrido no sentido Lisboa-Sintra mas os passageiros terão sido projetados para a via contrária.



O IC-19 está ainda cortado nos dois sentidos para limpeza de via e remoção do pesado e a reabertura da via rápida está apenas prevista para a tarde, entre as 16h00 e as 17h00, avança a CMTV. De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, por volta das 10h00 estavam no local 10 operacionais com o apoio de cinco veículos.



À agência Lusa, fonte das Infraestruturas de Portugal indicou que o IC-19 deverá manter-se cortado nos dois sentidos pelo menos até ao fim de manhã devido a trabalhos no pórtico que ficou danificado com o embate do camião. "Trata-se de um pórtico de grandes dimensões e pesado. Por isso, os trabalhos deverão ser demorados", disse a fonte, adiantando a possibilidade de reabertura ocorrer primeiro no sentido Sintra/Lisboa.



(notícia atualizada às 10h38)