Pacientes que tiveram de esperar vários meses por uma cirurgia, alguns que foram enviados para hospitais que não tinham capacidade para realizar os procedimentos necessários ou troca de identidades entre pacientes. Todos os anos são enviadas milhares de queixas para a Direcção-Geral de Saúde relativas a incidentes ocorridos em hospitais nacionais.





A Entidade Reguladora da Saúde publicou as deliberações que foram concluídas durante o segundo trimestre de 2019 e estas são algumas das queixas que se encontram no relatório.

Trocas de identidades

Relata a Entidade Reguladora da Saúde que houve uma uma mulher apresentou queixa contra o Centro Hospitalar do Baixo Vouga. Diz a mulher que lhe foi comunicado pelo hospital que o pai iria ter alta e que o levariam até ao domicílio. No entanto, quando a mulher chegou a casa "deparou-se com um senhor que não era o seu pai", pois o centro tinha trocado os pacientes.

Outro caso relacionado com a troca de identidades dos doentes é o de uma paciente no Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa que foi submetida a "duas cirurgias ao mesmo olho por erro da equipa médica" por existirem "dois nomes parecidos".

O hospital, por erro, colocou uma lente de "potência errada" no olho da paciente, tendo por isso de proceder a uma cirurgia retificativa, procedimento este com "risco acrescido e dano físico e psicológico para a utente".

Há também vários relatos de pacientes que receberam exames que não correspondem aos seus. Houve mesmo doentes que receberam prescrições de medicamentos que não se destinavam a si e que não correspondiam sequer à guia de tratamento para a situação clínica da pessoa.

Quedas

Anualmente são recebidas milhares de queixas relativas a quedas dos doentes nos centros de tratamento. Relata a ERS que no Hospital Beatriz Ângelo, um doente que estava no hospital para receber um tratamento para doença oncológica deu uma queda que causou um traumatismo da coluna do utente. Essa queda deixou o homem tetraplégico e o mesmo viria a falecer.

A ERS deliberou que, naquela situação, o hospital não se revelou apto "a garantir a qualidade e a segurança da prestação de cuidados de saúde ao utente".

Segundo o documento da ERS divulgado esta terça-feira, um auxiliar de ação médica ajudou o utente a ir à casa-de-banho, deixando-o sozinho no interior por uma questão de privacidade. O paciente acabou por cair e foi um utente do hospital que avisou os profissionais de saúde, já que o auxiliar tinha ido a um quarto diferente.

O hospital justificou que o paciente tinha caído pois se tinha tentado levantar à "revelia das instruções que lhe terão sido dadas" pelo auxiliar, tendo sido avisado para tocar à campainha antes de se levantar.



Entre 2015 e 2017, a DGS recebeu um total de quase 23 mil notificações de quedas de pacientes em unidades de saúde.