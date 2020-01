Um casal de médicos esteve trancado dentro de uma sala com um paciente, na noite desta terça-feira, no Hospital de São Bernardo, em Setúbal . Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar junto de fonte oficial da PSP, as autoridades foram chamadas ao local cerca das 20h00, na noite da passagem de ano. Médicos disseram ter sido agredidos fisicamente. Paciente e hospital referem que apenas ocorreram agressões verbais.De acordo com fonte hospitalar, quando a polícia chegou ao hospital , a porta da sala onde se encontravam médicos e paciente estava trancada, sendo necessário partir o vidro de uma janela para aceder à sala.A mesma fonte avançou que a versão dos acontecimentos difere muito entre alegadas vítimas e alegado agressor. De acordo com o agressor, um homem com cerca de 60 anos, este estaria à espera há cerca de quatro horas para ser atendido pela médica.Quando finalmente foi chamado, ao entrar na sala, o companheiro da mulher (também profissional de saúde) terá entrado com ambos e trancado a porta. O alegado agressor avança também que o médico o "deitou ao chão".Por outro lado, o casal de médicos tem um testemunho contraditório, avançando que o homem terá trancado a porta, sequestrando e agredindo o casal com mesas e cadeiras do hospital.O Hospital de São Bernardo, em Setúbal, veio esta sexta-feira desmentir a versão do casal de médicos, afirmando que agressões físicas nunca ocorreram, mas sim agressões verbais. O caso vai ser agora investigado.