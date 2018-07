De acordo com o Diário de Notícias desta terça-feira, os casos mais graves foram reencaminhados para o hospital Santa Maria no último fim-de-semana. Segundo as denuncias de pessoal do próprio hospital, através de uma carta a chefes de equipa de medicina e cirurgia geral, a situação está a acontecer há dois/três meses após a entrada em vigor da lei das 35 horas para os enfermeiros.



A situação já foi também confirmada pela Ordem dos Médicos (OM), que justificou estas falhas com a falta de médicos e enfermeiro. A OM dirigiu-se esta terça-feira ao hospital para discutir os problemas com a administração hospitalar.





O São José, por ser um hospital de fim de linha e um centro de trauma, é obrigado a garantir resposta 24 horas por dia, sete dias por semana, na área da cirurgia vascular, que trata doenças nas veias, artérias e vasos linfáticos.

O Hospital São José deixou de poder assegurar serviço de urgências em cirurgia vascular, com a assistência durante 24 horas.