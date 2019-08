O Conselho de Administração do Hospital de Faro decidiu abrir inquérito ao caso do recém-nascido que morreu depois de a mãe grávida ter sido transferida do Algarve para o Amadora-Sintra. Ao Público, a presidente Ana Paula Gonçalves confirmou o processo e afirmou que a equipa responsável "fez aquilo que tinha de ser feito", sem avançar mais detalhes.





A mulher grávida de 32 semanas, foi transferida do Hospital de Faro para o Hospital Amadora-Sintra, em Lisboa, pelasEm declarações à agência Lusa, o bastonário Miguel Guimarães disse desconhecer em pormenor o caso da grávida transferida de Faro para o Amadora-Sintra, mas lembra que a transferência constante de grávidas entre instituições pode "comportar risco"."As autoridades competentes têm de fazer uma investigação, a situação deve ser investigada totalmente pelas instituições com capacidade inspetiva e provavelmente pelo Ministério Público", afirmou Miguel Guimarães.O bastonário entende que, caso a transferência da grávida se tenha ficado a dever a falta de meios no Algarve para fazer o parto, "o Ministério da Saúde terá uma responsabilidade sobre isso".O bastonário sublinha que a insuficiência de meios humanos nas maternidades do sul do país, incluindo a região de Lisboa, foi "várias vezes denunciada" pela Ordem e entende que a constante "circulação de grávidas por falta de condições adequadas" dos serviços pode trazer riscos e ter "consequências indesejadas".Miguel Guimarães frisa que desconhece ainda as causas que levaram à transferência da grávida de Faro para Lisboa e recorda que o desfecho do caso, o falecimento do recém-nascido, poderia ter sucedido igualmente no Algarve.O bastonário lamentou ainda a morte do bebé e manifestou solidariedade para com os pais e família.Para Miguel Guimarães, as "autoridades competentes" têm de fazer uma investigação cabal do caso.