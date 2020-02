Desde setembro do ano passado que não são admitidos novos doentes nas listas de espera para transplantes de fígado, no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC). Esta decisão foi motivada, em primeiro lugar, pela bactéria multiresistente que foi detetada na zona de internamento do CHUC e que levou à suspensão temporária da admissão de novos doentes; a segunda é a falta de recursos humanos da unidade, que leva a que só sejam feitos transplantes hepáticos em "casos urgentes de doentes já internados", avança o jornal Público esta segunda-feira.