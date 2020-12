A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou esta sexta-feira que profissionais de saúde do Centro Hospitalar de Lisboa Central e do Hospital de São João vão ser os primeiros a receber a "carga simbólica" de 9.750 vacinas da Covid-19 ainda em dezembro de 2020, mas "podem não ser os únicos", indicando que a mesma é facultativa.



"A vacinação será facultativa. Além da identificação dos profissionais de saúde que trabalhem nesses hospitais e sejam elegíveis, a vacinação depende do interesse que os próprios tenham em ser vacinados ou não", afirmou a ministra.



Marta Temido apontou ainda que a capacidade de administração de vacinas de Portugal é "muito significativa", apontando que todos os anos são administradas 22 milhões de vacinas por ano no país. Sobre o calendário de vacinação, a ministra relembrou que o país deverá receber 300 mil doses em janeiro, 400 mil doses em fevereiro e 480 mil doses em março.



Segundo o Plano Nacional de Vacinação à Covid-19 ontem apresentado, as primeiras vacinas da Covid-19 desenvolvidas pela farmacêutica Pfizer e pela BioNTech deverão chegar a Portugal entre os dias 24 e 26 de dezembro, com as primeiras vacinas a serem admnistradas entre os dias 27 e 29 de dezembro.





58 milhões de máscaras cirúrgicas e 5 milhões de testes



Marta Temido anunciou ainda que Portugal ultrapassou os cinco milhões de testes de diagnóstico realizados desde o início da pandemia, com Portugal a passar a ser um "laboratório de referência", de 2500 testes por dia para valores que "hoje nos posicionam em mais de cinco milhões e 100 mil testes diagnóstico de Covid-19 já realizados". A rede de testes é composta por 128 locais, com outros 81 locais para realização de testes rápidos antigénio.

A ministra da Saúde aponta também que, "até à data", Portugal já adquiriu 58 milhões de máscaras cirúrgicas, 14 milhões de máscaras FFP2 e P3 e 22 milhões de luvas esterilizadas e não-esterilizadas, além de outros materiais de proteção individual, para "efeitos de reserva estratégica nacional".

Quanto à aplicação de rastreio "StayAway Covid", já foram registados 2,8 milhões de descarregamentos, mas Marta Temido aponta que os códigos inseridos foram "vários, mas não tantos quanto gostaríamos".



A ministra indicou ainda um investimento de 60 milhões de euros em em ventiladores e a modernização de "cerca de dúzia e meia de cuidados intensivos", no valor de 26 milhões de euros, até meados de 2021.