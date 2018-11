De acordo com dados do Relatório Anual de Segurança Interna, 88 pessoas foram assassinadas em Portugal até ao final deste mês de Setembro - uma subida de 35% face ao ano anterior.

Existem cada vez mais casos de homicídio, burla e extorsão em Portugal. Apesar dos dados provisórios partilhados pelas forças de serviços de segurança no Gabinete Coordenador de Segurança ao Diário de Notícias indicarem que os índices de criminalidade geral e violenta diminuíram, há um crescente número de fenómenos que geram preocupação.

De acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), relativo à criminalidade registada até ao final o terceiro trimestre de 2018, houve 88 homicídios em Portugal – um aumento de 35% em relação ao mesmo período no ano anterior. Os dados são ainda provisórios mas o padrão não deverá alterar-se até ao final do ano.

Embora o número de crimes deste tipo ter aumentado consideravelmente, Portugal continua a ser um dos países do mundo com menor taxa de homicídio. "É um fenómeno flutuante. É um crime, em Portugal, dos mais baixos em termos mundiais. Qualquer variação representa uma alteração percentual elevada. Será sempre, no entanto, motivo de preocupação e merecerá toda a atenção", afirmou um dos analistas policiais responsáveis pelo RASI ao Diário de Notícias.

Também no sector da criminalidade violenta, o relatório adianta que existe um aumento significativo de fenómenos de extorsões ou chantagens, com mais 100 casos do que no período homólogo de 2017. Tal valor representa uma subida de 37% e, a confirmar-se esta tendência, contradiz a descida de 26% verificada relativamente ao ano de 2016. "A extorsão está muito ligada a questões de ameaças ou a violência para a obtenção de algo ou até questões relacionadas com acesso a informações privadas em que se ameaça publicitar", explicou outro analista ao jornal.

Outro dos fenómenos que aumentou foi o de assaltos a casa: foi registado pelo RASI um aumento de mais de 7% mas, no geral, os crimes de roubo caíram cerca de 11%. Os valores invertem uma tendência que se vinha a verificar há já cinco anos.

Em relação à criminalidade geral, as burlas são o fenómeno de criminalidade que registou um maior aumento, com subidas de 18% em burlas com fraude bancária e 16% em burlas informáticas e de comunicações – que se traduzem numa subida global na ordem dos 4% face a 2017.

Apesar destas subidas, a criminalidade violenta desceu cerca de 9% em termos globais, enquanto a criminalidade violenta registou uma queda de 2%. Para isso, contribuíram os decrescentes fenómenos de fogo posto florestal (que caiu cerca de 32%), as reduções dos roubos a lojas e edifícios industriais (na ordem dos 25%), os roubos na via pública (com uma descida de 15%), os roubos em transportes públicos (com menos 13%), e os furtos por carteiristas e de metais não preciosos (que caíram ambos 8%).

A maior descida face ao mesmo período de 2017 prende-se com os assaltos a caixas ATM. Até ao final de Outubro, foram registados apenas 22 roubos – uma diminuição recorde face aos 144 no mesmo período do ano passado.