Homicida condenado há 20 anos em Itália detido em Vila Real

Um cidadão estrangeiro, de 56 anos, foi detido, na semana passada, pela Polícia Judiciária (PJ). O homem era procurado desde 1999 e foi localizado em Vila Real.





De acordo com um comunicado da PJ, o homem foi detido "em cumprimento de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades judiciárias italianas".O detido viveu em Itália "onde foi condenado a uma pena de 25 anos de prisão, pelo crime de homicídio", dá conta o comunicado.O homem estava a ser procurado há 20 anos, desde 1999, e nunca tinha sido localizado.

"A Polícia Judiciária teve conhecimento que poderia encontrar-se no norte de Portugal, vindo a localizá-lo e a detê-lo, no concelho de Vila Real", refere o comunicado.



O homem foi presente ao Tribunal da Relação de Guimarães e ficou a aguardar os ulteriores termos do processo de extradição.



O detido ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.