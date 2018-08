Homem soterrado em desabamento de prédio em Lisboa

Bombeiros Sapadores e INEM estão neste momento em trabalhos para tentar encontrar a vitima.

O desabamento de uma parede num prédio em obras, na freguesia da Misericórdia, em Lisboa, fez esta terça-feira dois feridos, disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.



Segundo a mesma fonte, o alerta para o desabamento foi dado às 17h15 e ficaram "na altura duas pessoas soterradas", tendo já sido retirado um dos feridos dos escombros.



"Trata-se de um acidente trabalho. Já foi retirado um homem de 61 anos, com ferimentos ligeiros, e transportado ao hospital de São José", afirmou. De acordo com a mesma fonte, o outro ferido ainda está no local, uma vez que "não estão reunidas as condições de segurança necessárias" à remoção do segundo trabalhador envolvido no acidente.



No local estão, de acordo com a PSP, operacionais do INEM, Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e da Polícia Municipal. O trânsito está totalmente cortado na rua do Merca-Tudo, condicionado na Calçada Marquês de Abrantes e cortado numa das vias da Avenida D. Carlos I, nas imediações do local do acidente.