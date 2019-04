Um homem de 38 anos foi detido esta sexta-feira pela prática dos crimes de rapto, violação e roubo de quatro jovens mulheres, em Lisboa. Segundo comunicado da Polícia Judiciária, o homem já cumprira dez anos de prisão por crimes de natureza sexual. Foi libertado em março deste ano e, no mês seguinte, violou três jovens. O outro crime ocorreu durante uma saída precária em abril de 2016.

O suspeito, avançou a PJ, tinha como "modus operandi a realização de viagens em transporte público na cidade de Lisboa durante os períodos da noite e madrugada, observando potenciais vítimas". "Quando estas saíam em determinada paragem, o suspeito saía também e perseguia as vítimas, abordando-as posteriormente com violência e coagindo-as a acompanhá-lo até locais isolados onde consumava as circunstâncias da agressão sexual, chegando por vezes a subtrair bens e quantias monetárias que aquelas tivessem na sua posse", acrescentou a força de segurança em comunicado.