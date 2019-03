João Silva foi esta quinta-feira condenado a 19 anos de prisão, o homem estava acusado de assassinar Vera Lopes, a sua ex-namorada, na aldeia de Aldeia Nova do Cabo, no Fundão.A defesa do homicida confesso alegou que este agiu sob um "surto psicótico" e pediu que o crime fosse considerado homicídio privilegiado, punido com uma pena não superior a cinco anos. Mas foi esta quinta-feira condenado a 19 anos de prisão.Vera Lopes foi assassinada em casa, onde estava um dos seus três filhos menores, depois de ter pedido a João Silva que ali se deslocasse para discutirem o fim da relação entre ambos, que durou três anos. A vítima foi atingida com pelo menos 85 facadas em várias partes do corpo.