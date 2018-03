Casados desde Junho de 2012 e com um filho adoptivo, Pedro e Maria (nomes fictícios) tiveram um arrufo em Março de 2015. Dois meses depois, a mulher decidiu, por sua iniciativa, recorrer à inseminação artificial numa clínica em Sevilha, tendo engravidado de um dador anónimo. Como em qualquer desentendimento, também este teve uma solução, o casal voltou a retomar a vida em conjunto já no Verão de 2015. Pedro, estéril, acompanhou a gravidez da mulher, esteve presente nas consultas médicas, assistiu ao parto, registou o bebé. No fundo, foi o pai. Porém, e depois de novo desentendimento, Maria recorreu aos tribunais, avançando com uma acção para que fosse afastada a "presunção da parternidade e respectiva avoenga paterna".O caso deu origem ao processo 2790/16.0T8VFX, decidido a 18 de Janeiro pelo Tribunal da Relação de Lisboa a favor do pai, depois de a mãe da criança ter recorrido de uma sentença do Tribunal de Vila Franca de Xira, que não lhe tinha dado razão. No recurso para a Relação de Lisboa, Maria alegou que a inseminação artificial em Sevilha foi da sua única e exclusiva responsabilidade, não tendo Pedro participado em qualquer das fases do processo. "Assim, está cabalmente provado que o R. não prestou consentimento informado à inseminação que determinou o nascimento" da criança, alegou.Ora, o caso levou os juízes desembargadores Teresa Soares, Maria de Deus Correia e Nuno Sampaio a censurarem fortemente a conduta da mulher, considerando não ser " moralmente aceitável que uma mãe tenha, na constância do casamento procriado uma criança, aceite que o marido participasse do processo de gravidez, nascimento e primeiros meses de vida para depois, contra as expectativas que lhe criou de ter a qualidade de pai desta criança, vir invocar a falta de consentimento para a inseminação, com o objectivo de retirar à menor o vínculo que ficou juridicamente estabelecido, com outra argumentação que não seja "falta de consentimento para aquele concreto acto de inseminação’’.Os juízes até aceitaram que Pedro não tivesse dado o consentimento à inseminação artificial. "Estando casal desavindo e separado não é lógico, razoável nem credível" que Maria "tenha sequer pedido esse consentimento". "Não se vislumbra, dentro dum critério de normalidades das coisas, a possibilidade do marido dar consentimento para a inseminação, quando o casamento está em vias de se dissolver, se nada houver que aponte claramente em sentido diverso", afirmaram os desembargadoresSó que o processo revela que após a relação ter sido reatada , Pedro "sempre considerou e tratou a menor como sua filha, quer em público quer em privado"; "acompanhou a gravidez e o nascimento da menor"; "esteve presente nas consultas médicas de acompanhamento da gravidez, nas ecografias e no momento do nascimento"; "foi a primeira pessoa a pegar na menor ao colo"; "foi quem comunicou à família e amigos o nascimento"; "durante os primeiros meses de vida da menor, foi sempre um pai presente"; "durante esse período, adormeceu a filha, pegou-lhe ao colo, teve-a no seu colo a dormir".Ao avançar com este processo em tribunal, Maria está a " violar ostensivamente o princípio da confiança que conscientemente" criou em Pedro, "ao permitir-lhe assumir a qualidade de pai da menor, em toda a sua plenitude". Para os desembargadores, a acção de impugnação da parternidade presumida ocorre "em moldes manifestamente contrários à realidade" que anteriormente Maria "deixou que fosse sedimentada"."Permitir que o pai ficasse sem esta qualidade, mas mais grave, permitir que a menor deixasse de ter este pai que também é o pai do seu irmão, para passar a não ter filiação paterna é uma situação chocante que não deve nem pode merecer a cobertura do direito, por configurar um uso abusivo do mesmo", concluíram os juízes da Relação de Lisboa