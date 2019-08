Sargento do Exército na reforma mata a mulher e suicida-se em Setúbal

Um homem matou a mulher e suicidou-se, na manhã deste sábado, na cidade de Setúbal.

O alerta foi dado às 09h19 e, segundo o Correio da Manhã, os óbitos foram confirmados no local por uma equipa do INEM. No socorro, na rua Francisco Sá Carneiro, estiveram os Sapadores de Setúbal e a Cruz Vermelha.

No local encontra-se a PSP e aguarda-se a chegada da Polícia Judiciária.



