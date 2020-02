Homem detido por violência doméstica tinha mais de 70 armas em casa

Um homem de 45 anos foi detido no sábado após uma denúncia de violência doméstica contra a sua companheira, de 44 anos, anunciou este domingo a PSP, que apreendeu várias armas no decurso da operação.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP refere que as forças polícias acorreram ao socorro de uma situação de violência doméstica, "onde a vítima do sexo feminino, de 44 anos de idade, no interior da residência, havia sido agredida pelo seu companheiro, indivíduo do sexo masculino, de 45 anos de idade, com quem mantinha uma relação de mais de uma década", refere.

Segundo a mesma fonte, a operação foi conduzida pela 2.ª Divisão Policial – Olivais pelas 16h10 de sábado em Marvila.

Os polícias que se deslocaram ao local, acrescenta, "conseguiram socorrer a vítima e imobilizar o agressor" que devido ao "estado alterado e bastante perturbado em que se encontrava, foi conduzido compulsivamente ao Hospital de São José em Lisboa, onde se encontra sob observação médica".

No decurso da operação, foram apreendidos vários artigos no interior da habitação do casal, que serão sujeitos a peritagens e análises técnicas "para apurar a sua operacionalidade e legalidade", tendo sido encaminhados para a autoridade judiciária competente.

Da lista de objetos, a PSP indica ter encontrado 1.343 munições de vários calibres, 56 revólveres de vários calibres e tipos, 11 espingardas de pressão de ar de cano longo e cano curto, 10 soqueiras, entre outros objetos.