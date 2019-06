A PSP explica ter sido contactada em maio pela vítima e ex-companheira do detido que narrou na altura "episódios vários de agressão violenta, injúrias e ameaças de morte por parte do suspeito" que tinham repercussões no seu "bem-estar, físico e psicológico".



O homem já tinha antecedentes criminais pelo crime de violência doméstica e tinha cumprido uma pena de 15 anos de prisão por homicídio.



O detido foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca Lisboa Norte -- Núcleo de Loures, tendo-lhe sido aplicada a prisão preventiva.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Loures deteve na sexta-feira um homem de 61 anos por suspeita da prática de um crime de violência doméstica, anunciou hoje aquela força de segurança.Em comunicado, a PSP adianta que o homem foi detido no cumprimento de um mandado de detenção.