Pelas 20h00, equipas do GIPS da GNR e dos bombeiros tentavam chegar à zona da habitação do homem. Toda a zona estava tomada pelas chamas, com o fogo a avançar de forma imprevisível, com mudanças súbitas na direção do vento.





De acordo com um ponto de situação da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), estas "fortes reactivações" estão associadas à intensidade do vento. Ao longo da tarde, o número de bombeiros nas frentes aumentou: pelas 18:41, foram mobilizados para o combate às chamas um total de 1.157 operacionais, apoiados por 358 viaturas e 13 meios aéreos, uma subida face aos 1.072 operacionais, apoiados por 324 viaturas e três meios aéreos, desta manhã.



Recorde-se que o vento forte que se sente no final de tarde desta segunda-feira está a dificultar o combate ao fogo. Em todo o perímetro do incêndio de Monchique estão a ser registadas "fortes reactivações". Há famílias que resistem aos apelos das autoridades para abandonarem as suas casas, com 'medo' de perderem os seus bens.

Duas irmãs não sabem do paradeiro do pai, que desapareceu durante os fogos de Monchique, que lavra desde sexta-feira. De acordo com o Correio da Manhã , a GNR procura um homem desaparecido na Serra de Monchique, um idoso que recusou sair de casa. Os apelos das irmãs às autoridades acontecem após 20 pessoas terem sido resgatadas de Portela das Eiras.