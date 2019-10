Trabalhador morre após derrocada em pedreira no Funchal

Um homem morreu esta quarta-feira na sequência de um deslizamento de terras na zona da Fundoa, nas imediações de uma britadeira, na Madeira.O alerta da ocorrência foi dado cerca das 14h15. Segundo o que oapurou, o deslizamento de terras deu-se na sequência de trabalhos que o homem estava a realizar com uma máquina.Quando os meios receberam o alerta foi-lhes dada a indicação de que o homem estava soterrado. Foram, de imediato, acionadas as buscas que culminaram com a descoberta da vítima mortal.Foram mobilizados para o local operacionais e meios dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, dos Bombeiros Sapadores do Funchal e uma equipa de Resgate e Montanha.A PSP, assim como os familiares da vítima, também já chegaram à pedreira onde aconteceu o acidente.Em atualização