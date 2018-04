Um homem de 30 anos ficou hoje gravemente ferido ao ser baleado na cabeça na aldeia de Rio de Moinhos, no concelho de Aljustrel, distrito de Beja.

A vítima foi transportada para o Hospital de S. José, em Lisboa, num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).



As autoridades localizaram o suspeito da autoria do disparo, que se barricou em casa.



O alerta foi dado às 07h20, tendo as operações de socorro mobilizado 14 operacionais e quatro veículos dos bombeiros de Aljustrel, da GNR e a viatura média de emergência e reanimação (VMER) de Beja, além do helicóptero do INEM.