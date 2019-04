Capa n.º 782

Enquanto, a 18 de abril, os portugueses suspiravam de alívio com o fim da greve que secou muitos postos de combustíveis, uma declaração do advogado Pedro Pardal Henriques soou a ameaça: "A partir de hoje todos vão saber quem são os motoristas de matérias perigosas." Queixavam-se de que até à greve ninguém os ouviu.José Manuel Oliveira, da Fectrans, recorda, no entanto, que esta federação se reuniu por mais de uma vez com eles e os convidou a estar na mesa de negociações. "Eles é que se puseram à parte." E o sociólogo Elísio Estanque prevê "uma tendência para que esta dinâmica de protestos inorgânicos aumente".