Hacker Rui Pinto já chegou ao tribunal em Budapeste

O 'hacker' Rui Pinto, acusado de piratear as contas de email do Benfica, chegou esta sexta-feira de manhã ao tribunal de Budapeste, na Hungria. O pirata informático vai ser ouvido hoje por um juiz e chegou acompanhado de três polícias das autoridades húngaras.Recorde-se que, de acordo com as autoridades, Rui Pinto, de 30 anos, foi detido esta quarta-feira na Hungria, com o mandado de detenção português a ter sido emitido a 15 de janeiro pelas autoridades portuguesas.Segundo apurou o, Rui Pinto faz vida de pobre na Hungria. Mora numa habitação modesta, no centro de Budapeste, paredes meias com a zona mais problemática da cidade. Ninguém lhe conhece atividade profissional e o hacker, agora preso pelas autoridades húngaras, assegura que não tem fortunas.